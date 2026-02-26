ТСН в социальных сетях

Ирина Билык установила микроскопические подкожные импланты и удивила причиной

Артистка решилась на необычную процедуру.

Ирина Билык

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык установила под кожу микроскопические импланты и объяснила, зачем это ей.

Исполнительница решилась на необычную процедуру. Артистка установила биоидентичные пеллеты. Это микроскопические подкожные импланты, содержащие натуральные гормоны растительного происхождения. Биоидентичные пеллеты вводят под кожу для коррекции гормонального фона, улучшения метаболизма, повышения либидо, энергии и замедления старения. Срок их действия 5-7 месяцев.

Ирина Билык решилась на эту процедуру, поскольку заметила, что ей уже тяжело даются концерты. Исполнительница стала менее энергичной. Поэтому, певица надеется, что после процедуры ее энергия вернется, внутреннего ресурса станет больше, и она и в дальнейшем сможет выкладываться на сцене на полную.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

"Я много лет живу сценой. Иногда ловлю себя на мысли: сил становится меньше, чем хочется. Чтобы вернуть энергию, внутренний ресурс и иметь возможность и в дальнейшем отдавать вам максимум - я установила биоидентичные пеллеты. Это о балансе, выносливости и стабильной энергии без истощения. Процедура длится всего 10-15 минут - комфортно и безболезненно", - поделилась исполнительница.

Напомним, недавно Ирина Билык ошеломила своим новым образом. Исполнительница стала бунтаркой с короткими волосами.

