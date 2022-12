Ирина Билык увлекла фанов общим видео с бывшим в центре Праги

Исполнительница Ирина Билык увлекла поклонников совместным видео с бывшим избранником, шоуменом Дмитрием Коляденко.

В своем ТікТок артистка поделилась романтическим роликом с артистом на фоне зимней Праги под лирический рождественский хит "It's Beginning to Look a Lot like Christmas". В руках Билык держала небольшой букет роз, а Коляденко стоял рядом и обнимал ее.

Видео наделала шум в Сети, потому что у поклонников возникло несколько вопросов к звездам. Во-первых, фанам стало интересно, не намекает ли Ирина на возобновление отношений с бывшим любимым, а во-вторых, как Коляденко удалось покинуть Украину во время войны.

Комментариев по поводу своих отношений ни Ирина, ни Дмитрий не давали. А вот ответ на вопрос о выезде шоумена за границу фаны нашли на его странице в Сети, ведь 18 декабря в Праге Коляденко был ведущим на благотворительном концерте Билык.

Напомним, что на днях Ирина Билык поделилась зажигательными плясками с Дмитрием Коляденко возле елки.

Читайте также: