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Ирина Билык увлекла фанов общим видео с бывшим в центре Праги

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
104
Время на прочтение
2 мин
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Ирина Билык увлекла фанов общим видео с бывшим в центре Праги

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Певица и шоумен заинтриговали Сеть.

Исполнительница Ирина Билык увлекла поклонников совместным видео с бывшим избранником, шоуменом Дмитрием Коляденко.

В своем ТікТок артистка поделилась романтическим роликом с артистом на фоне зимней Праги под лирический рождественский хит "It's Beginning to Look a Lot like Christmas". В руках Билык держала небольшой букет роз, а Коляденко стоял рядом и обнимал ее.

#irina_bilyk @Di Ko #merrychristmas #christmas #christmastiktok #irynabilyk # дмитроколяденко # иринабилик #jinglebells #jinglebellsrock _ _ _ _ _ _ _ _ _ Начало Look a Lot like Christmas — Michael Bublé

Видео наделала шум в Сети, потому что у поклонников возникло несколько вопросов к звездам. Во-первых, фанам стало интересно, не намекает ли Ирина на возобновление отношений с бывшим любимым, а во-вторых, как Коляденко удалось покинуть Украину во время войны.

Комментариев по поводу своих отношений ни Ирина, ни Дмитрий не давали. А вот ответ на вопрос о выезде шоумена за границу фаны нашли на его странице в Сети, ведь 18 декабря в Праге Коляденко был ведущим на благотворительном концерте Билык.

Напомним, что на днях Ирина Билык поделилась зажигательными плясками с Дмитрием Коляденко возле елки.

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Дата публикации
Просмотры
104
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