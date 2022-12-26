Ирина Билык увлекла фанов общим видео с бывшим в центре Праги

Певица и шоумен заинтриговали Сеть.
Исполнительница Ирина Билык увлекла поклонников совместным видео с бывшим избранником, шоуменом Дмитрием Коляденко.
В своем ТікТок артистка поделилась романтическим роликом с артистом на фоне зимней Праги под лирический рождественский хит "It's Beginning to Look a Lot like Christmas". В руках Билык держала небольшой букет роз, а Коляденко стоял рядом и обнимал ее.
#irina_bilyk @Di Ko #merrychristmas #christmas #christmastiktok #irynabilyk # дмитроколяденко # иринабилик #jinglebells #jinglebellsrock _ _ _ _ _ _ _ _ _ Начало Look a Lot like Christmas — Michael Bublé
Видео наделала шум в Сети, потому что у поклонников возникло несколько вопросов к звездам. Во-первых, фанам стало интересно, не намекает ли Ирина на возобновление отношений с бывшим любимым, а во-вторых, как Коляденко удалось покинуть Украину во время войны.
Комментариев по поводу своих отношений ни Ирина, ни Дмитрий не давали. А вот ответ на вопрос о выезде шоумена за границу фаны нашли на его странице в Сети, ведь 18 декабря в Праге Коляденко был ведущим на благотворительном концерте Билык.
Напомним, что на днях Ирина Билык поделилась зажигательными плясками с Дмитрием Коляденко возле елки.
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