Ирина Билык в пальто на голое тело снялась в нежном клипе

Артистка представила работу "Мне нравится".

Украинская певица Ирина Билык порадовала поклонников выпуском новой видеоработы на композицию "Мне нравится".

Режиссером клипа выступил Герман Ненов. Это уже второе сотрудничество Ирины Билык с режиссером.

Песню "Мне нравится" написала Алена Мельник, автор песни "Красная помада".

"Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она, песня моей мечты — рассказ о том, что когда между людьми есть настоящие чувства, то между ними должно быть внимание, уважение и подарки", — прокомментировала работу артистка.

В видео Билык сменяет целых семь образов. Съемки продолжались почти сутки – в павильоне и на крыше универмага "Украина".

"Нам как всегда “повезло” – мы снимали в один из самых холодных и ветреных дней этой осени ,– вспоминает артистка. – В восемь утра на крыше торгового центра ветер продувает просто насквозь, растрепывает мою прическу, а я в шикарном наряде изображаю непринужденную радость".

Режиссер Герман Ненов комментирует свою работу так:

"Этот клип – fashion campaign женских эмоций. Иллюстрация их чувств и реакций в те невероятные моменты, когда женщине делают какой-нибудь приятный сюрприз ее любимый мужчина. Главная идея клипа, которую мы хотим донести до всей мужской половины зрителей: удивляйте своих женщин, делайте их счастливыми, им это нравится", – отметил Ненов.

В одной из сцен клипа артистка фигурирует практически голой — из одежды на ней только белое пальто и белые лодочки на шпильке.

"Мне кажется, после просмотра этого клипа для многих девушек должно стать новым трендом и даже традицией – встречать любимого практически обнаженной, но в красивых туфлях и шикарном пальто!" – смеется Ирина.

Читайте также: