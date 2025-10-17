- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 1 мин
Ирина Билык в стильном образе взбудоражила Сеть размышлениями об "одиночестве"
Звезда снова заставила поклонников задуматься над стереотипами.
Украинская певица Ирина Билык поделилась новой фотографией, которая вызвала волну обсуждений в Сети.
Артистка появилась в стильном луке: с большими зеркальными очками, темно-коричневой шапкой с блестками и нежным макияжем. Под снимком Билык задала провокационный вопрос, который сразу вызвал дискуссию среди подписчиков.
"Почему, когда мужчина без пары — это "свободный", а когда женщина — "одинокая"?" — подписала пост исполнительница.
В комментариях к публикации высказалась даже звездная певица Кристина Соловий, которая поддержала Ирину: "Это недопустимо, нужно это менять".
Некоторые юзеры буквально восприняли размышления артистки. Фанаты звезды начали делиться собственным опытом в романтических отношениях и восприятии себя.
На самом деле это выбор каждого — как себя чувствовать. Я много лет была одна и не могла выйти замуж. Это был сложный период, но рядом всегда были мужчины. Одинокой женщина становится, когда это живет в ее сердце. Зато потом еще больше ценишь счастье и мужчину рядом…
Главное — быть счастливой и здоровой. Бывает, что мужчина есть, а женщина все равно одинока. Нужно жить для себя и для тех, кто тебя любит!
Ириночка, вы не одинока — с вами миллионы поклонников!
Напомним, недавно Ирина Билык заинтриговала Сеть откровенным заявлением об отношениях с женщинами. Певица обнародовала неоднозначное фото, которое вызвало волну обсуждений среди поклонников.