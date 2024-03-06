Ирина Билык восхитила детским фото, где изображена с молодой мамой и бабушкой

Исполнительница показала три поколения в одной фотографии.
Певица Ирина Билык порадовала поклонников архивным детским фото.
В своем Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором изображена совсем маленькой девочкой. Рядом с ней позировала бабушка, которая держала будущую артистку на руках, и мама Анна Яковлевна.
Как отметила Ирина Билык, на одном фото изображены три поколения ее семьи.
В подписи под фотографией певица не была многословной. Исполнительница только поинтересовалась у поклонников, какое самое вкусное блюдо от бабушки они помнят: "Какое самое вкусное блюдо от бабушки вы помните с детства?".
Подписчики певицы сразу же начали отвечать. Но не только любимыми блюдами делились фанаты звезды, они также сделали немало комплиментов ее детскому фото.
- На фото все три женщины так похожи друг на друга!
- Вы такие красивые!
- Невероятное фото!
Напомним, недавно шоумен Андрей Данилко показал, как выглядел в детстве. Артист опубликовал фото, на котором предстает с челкой и очаровательной улыбкой.
Читайте также: