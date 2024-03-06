Ирина Билык восхитила детским фото, где изображена с молодой мамой и бабушкой

Исполнительница показала три поколения в одной фотографии.

Певица Ирина Билык порадовала поклонников архивным детским фото.

В своем Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором изображена совсем маленькой девочкой. Рядом с ней позировала бабушка, которая держала будущую артистку на руках, и мама Анна Яковлевна.

Как отметила Ирина Билык, на одном фото изображены три поколения ее семьи.

Ирина Билык в детстве / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В подписи под фотографией певица не была многословной. Исполнительница только поинтересовалась у поклонников, какое самое вкусное блюдо от бабушки они помнят: "Какое самое вкусное блюдо от бабушки вы помните с детства?".

Подписчики певицы сразу же начали отвечать. Но не только любимыми блюдами делились фанаты звезды, они также сделали немало комплиментов ее детскому фото.

На фото все три женщины так похожи друг на друга!

Вы такие красивые!

Невероятное фото!

Напомним, недавно шоумен Андрей Данилко показал, как выглядел в детстве. Артист опубликовал фото, на котором предстает с челкой и очаровательной улыбкой.

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