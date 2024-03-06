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Ирина Билык восхитила детским фото, где изображена с молодой мамой и бабушкой

Ирина Билык восхитила детским фото, где изображена с молодой мамой и бабушкой

Ирина Билык / Фото: Instagram Ирина Билык

Исполнительница показала три поколения в одной фотографии.

Певица Ирина Билык порадовала поклонников архивным детским фото.

В своем Instagram артистка опубликовала черно-белый снимок, на котором изображена совсем маленькой девочкой. Рядом с ней позировала бабушка, которая держала будущую артистку на руках, и мама Анна Яковлевна.

Как отметила Ирина Билык, на одном фото изображены три поколения ее семьи.

Ирина Билык в детстве / © instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык в детстве / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В подписи под фотографией певица не была многословной. Исполнительница только поинтересовалась у поклонников, какое самое вкусное блюдо от бабушки они помнят: "Какое самое вкусное блюдо от бабушки вы помните с детства?".

Подписчики певицы сразу же начали отвечать. Но не только любимыми блюдами делились фанаты звезды, они также сделали немало комплиментов ее детскому фото.

  • На фото все три женщины так похожи друг на друга!
  • Вы такие красивые!
  • Невероятное фото!

Напомним, недавно шоумен Андрей Данилко показал, как выглядел в детстве. Артист опубликовал фото, на котором предстает с челкой и очаровательной улыбкой.

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