Ирина Билык впервые показала, что российские оккупанты сделали с ее домом: "Уцелел только рояль"

Украинская певица Ирина Билык впервые показала своим поклонникам, что российские войска сделали с ее домом.

Дом артистки расположен в коттеджном городке в селе Березовка Бучанского района. Оттуда знаменитость вместе с 6-летним сыном уехала в первый день войны – 24 февраля.

Как рассказывала Ирина, позже она узнала, что российские захватчики почти месяц жили в ее доме, где делали, что хотели – съели все, что видели, плавали в бассейне.

"Я очень долго не рассказывала своим поклонникам, что у меня почти месяц жили рашисты. Я считала, что это не нужно, потому что убивали детей, убивали людей. А то, что разграбили, разрушили, разбили что-то, я считала, что это такой минимум и молилась только, чтобы мой дом остался целым, стены стояли", — рассказала Билык свою историю в рамках Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, послом которого стала исполнительница.

Звезда впервые показала свое жилище после того, как там пожили российские войска. Ирина Билык призналась, что все было сломано, испорчено и разрушено. Уцелел только старинный рояль, который очень ценен для исполнительницы:

"И когда мне показали, что они натворили в том месте, где я пишу песни… У меня, кстати, очень ценный красивый рояль и он остался целым. Я не знаю, что на них повлияло. Возможно, те статуэтки, на которых было вычеканено мое имя. Может, они видели, что я композитор и этот рояль самое дорогое, что у меня есть. Но все остальное было сломано, испорчено, разрушено", — поделилась Билык.

Певица рассказала, что сделает в первую очередь, когда закончится война:

"Я очень люблю собирать друзей у себя дома. И первое, что я сделаю, это приеду домой, накрою стол, приглашу своих друзей, своих коллег. Это будет шикарный вечер. Мы будем просто радоваться, вспоминать все, что с нами происходило и как мы это выдержали", – поделилась планами Билык.

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