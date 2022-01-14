Ирина Билык впервые показала свою роскошную квартиру в Одессе

Артистка провела видео-экскурсию.

Украинская певица Ирина Билык помимо дома под Киевом также владеет роскошными апартаментами на берегу Черного моря.

Артистка впервые провела экскурсию по своей квартире в Одессе. В программе "Мой секрет" знаменитость поделилась, что ее жилье небольшое, но очень комфортное.

Квартира Ирины Билык в Одессе / скриншот с видео

Квартира Ирины Билык в Одессе / скриншот с видео

Квартира звезды сделана в светлых тонах.

Квартира Ирины Билык в Одессе / скриншот с видео

Квартира Ирины Билык в Одессе / скриншот с видео

С балкона открывается роскошный вид на море. В доме Билык есть телескоп, с помощью которого она созерцает невероятные виды.

Квартира Ирины Билык в Одессе / скриншот с видео

Квартира Ирины Билык в Одессе / скриншот с видео

"Иногда корабли проплывают, где громкие компании гуляют, то можно рассмотреть кто в каком купальнике", – поделилась звезда.

Ирина призналась, что летом любит загорать на балконе в купальнике.

Квартира Ирины Билык в Одессе / скриншот с видео

"Иногда соседи проплывают мимо и звонят по телефону: "Ира, мы тебя видим". Пляж, чайки – это лучшее, что может быть для меня в моей жизни после концертов", – добавила исполнительница.

А что касается своей спальни, то звезда сказала, что там у нее бывают лучшие минуты любви, хорошего секса, отдыха и сна.

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