Ирина Билык впервые прокомментировала ссору с Дмитрием Коляденко и как неожиданно помирилась с ним

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык впервые прокомментировала ссору с хореографом и шоуменом Дмитрием Коляденко.

Исполнительница была обижена на танцора. Об этом ранее рассказывал сам Дмитрий Коляденко. Ирина Билык в эфире «Нашего радио» подтвердила, что действительно между ними был конфликт. Ссора продолжалась довольно долго, пока они не помирились на крещении сына певицы Алины Гросу.

Мероприятие прошло в конце мая. На крестины сына Алины Гросу были приглашены как Дмитрий Коляденко, так и Ирина Билык. Сначала исполнительница была довольно враждебно настроена. Она даже просила свою пиарщицу следить за тем, чтобы рядом с ней шоумен не появлялся.

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Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Тем не менее, все обиды отошли на задний план, когда хореограф и артистка встретились. Ирина Билык вспоминает, что Дмитрий Коляденко подошел к ней, поздоровался, а она ответила. После этого от ссоры и следа не осталось.

«Я вам хочу сказать так, когда я ехала на крестины к Алине Гросу, я знала, что будет Дима. Я сказала так: если он станет у меня, скажите ему, чтобы он перестроился в другую строку. Но когда он подошел ко мне и говорит: „Привет!“. Я ему тоже привет. И все! Не нужно было ничего, мы уже помирились», — призналась артистка.

Напомним, недавно Ирина Билык показала кольцо от таинственного мужчины. Артистка также озадачила признанием.

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