Ирина Билык впервые рассказала, почему поругалась с Вакарчуком: "Ну кто так делает"

Артистку удивило поведение коллеги.

Украинская певица, народная артистка Украины Ирина Билык впервые призналась, что имела конфликт с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

В программе "Мой секрет" исполнительница рассказала, что произошло и при каких условиях. Как выяснилось, разногласия между звездами возникли, когда они готовились к концерту памяти Кузьмы Скрябина, который трагически погиб 2 февраля 2015 года.

Тогда как раз шла подготовка концерта на 40 дней музыканта. По словам Билык, в тот момент Вакарчук взял себе исполнять песню "Мовчати", которую Билык пела в дуэте с Кузьмой.

"Меня очень обидело, я впервые об этом говорю, что Слава Вакарчук, когда это произошло, сразу схватил нашу песню и сразу побежал в студию писать и петь. Ничего у меня не спросил. Когда на концерте на 40 дней во Дворце Спорта спросили, кто будет петь "Мовчати" я говорю: "Ну, я спою". Мне сказали, что Слава тоже хочет петь. Мы еще и спорили, кто какую строчку будет петь", — поделилась Билык.

Также артистку возмутило, что Вакарчук запретил музыкантам группы "Скрябин" играть вступление к композиции:

"Он запретил коллективу играть вступление к песне. Ну кто так делает? Это трагедия именно этой группы. Он сказал: "Я буду играть сам на рояле". Мне было просто жаль ребят, что это их боль, это их фронтмен. Я бы на месте парней, честно... Я просто тогда молчала, молчала все эти годы. Но это мой секрет. Чтобы люди знали, что действительно так нельзя делать, потому что мы все люди", — отметила звезда.

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