Ирина Билык впервые за долгое время показала своего 9-летнего сына и как он изменился

Певица Ирина Билык показала редкое фото с сыном Табризом от бывшего мужа, фотографа Аслана Ахмадова.

Артистка в своем фотоблоге редко рассказывает о семье и делится личным. Однако на этот раз она сделала исключение и показала фанам, как изменился и подрос ее младший сын.

Так, на изображении 9-летний Табриз попозировал с мамой на фоне украшенной новогодней елки. Для совместного фото Билык выбрала розовую куртку и солнцезащитные очки. Знаменитость не стала вдаваться в подробности и не рассказала, когда и где была сделана фотография.

Ирина Билык с сыном / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В то же время, Ирина обратилась к своим поклонникам с интересным вопросом: "Как считаете, кто главный в этой команде?". Вероятно, таким образом певица дала понять, что часто идет на встречу своему подросшему сыночку.

Напомним, недавно певица Ирина Билык выпустила обновленную версию песни "Нас нет". Так, по многочисленным просьбам украинских фанов звезда перевела слова своего знаменитого хита на украинский язык – трек уже доступен в Сети и получил множество комплиментов.

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