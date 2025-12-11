- Дата публикации
Ирина Билык высказалась о мужчинах и каким видит своего будущего избранника: "Уже не перебираю"
Артистка нафантазировала, каким видит свой концерт в последний день этого года.
Украинская певица Ирина Билык высказалась о своих предпочтениях в мужчинах.
Звезда сделала это совсем непринужденно — во время эфира на «Нашем радио», где делилась подробностями своего новогоднего шоу, которое организует 31 декабря. Началось все с разговора о концерте, ведь артистка готовит праздничные сюрпризы для поклонников и уже фантазирует над тем, как именно будет выглядеть ее выступление в последний день года. Но между описаниями Ирина вдруг перешла к теме мужчин — и сделала это с присущей ей самоиронией.
Билык призналась, что ее привлекают мужчины за 40 лет. А также неожиданно добавила, что больше «не перебирает». Певица заинтриговала, что если на концерте вдруг появится мужчина ее типажа — зрелый, харизматичный и активный — она с радостью поделит с ним сцену.
«Я приглашу на сцену самого активного и мы вместе споем и сфотографируемся. Это будет подарком на Новый год моим поклонникам. Не знаю пока, где я буду. Поэтому если выйдет молодой красивый… Или не очень молодой, я уже готова. Я уже не такая, как раньше. Я уже не перебираю. Если будет классный мужчина за 40, я его с удовольствием поставлю рядом», — с улыбкой отметила артистка.
