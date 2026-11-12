Ирина Билык заговорила о свадьбе и новом браке: 56-летняя певица раскрыла планы

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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56-летняя певица Ирина Билык поделилась мечтами о новом замужестве, роскошной свадьбе и большом концерте для украинцев после завершения войны.

Артистка уже представляет, какой будет ее жизнь в мирной Украине. Оказалось, что среди самых заветных желаний звезды снова стать невестой. Билык хочет не просто расписаться, а устроить особый праздник. В то же время певица мечтает о масштабном концерте под открытым небом. Его она хотела бы посвятить первому мирному дню. По словам исполнительницы, это должно быть совместное празднование для всех украинцев.

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"Я мечтаю еще выйти замуж. Хочу красивую свадьбу, когда будет уже мир в Украине. Обязательно я хочу большой концерт на площади. И люди просто могли бы праздновать действительно наш мирный первый день", - поделилась Ирина Blik.ua.

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Ирина Билык

В планах Билык после победы есть место не только для музыки, но и личного счастья. В то же время артистка пока не раскрывает, есть ли в ее жизни мужчина, с которым она могла бы связать себя узами брака.

В личной жизни Ирины было несколько громких романов. Она находилась в отношениях с продюсером Юрием Никитиным, моделью Андреем Оверчуком, а также хореографами Дмитрием Коляденко и Дмитрием Дикусаром. Последним официальным мужем певицы был фотограф Аслан Ахмадов. В 2015 году у них родился сын Табриз, однако в 2021 году супруги развелись.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua напоминала, каким был путь Ирины Билык — пластические операции, эпатажные образы и громкие романы.

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