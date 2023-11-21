Ирина Билык заинтриговала отношениями с мужчиной, который сделал ей предложение на концерте

Певица Ирина Билык, недавно шокировавшая видео со своего концерта, где ей сделал предложение незнакомый мужчина, рассказала подробнее об их отношениях сейчас.

В разговоре с ведущими на радио "Мелодия FM" Ирина Билык сразу начала хвастаться кольцом, которым мужчина покорил ее сердце во время признания в любви. Она призналась, что сейчас продолжает общаться с этим "молодым, красивым и классным парнем".

Ирина Билык с мужчиной, который позвал ее замуж

"Мы сейчас договорились общаться… Он очень приятный человек. Я не отказываюсь от общения, кофе. Для секса – мы незнакомы. Мне еще нужно месяц-два с ним разговаривать и пить кофе. Долго", - сказала Билык в интервью на радио.

Также артистка больше рассказала о самом избраннике. Как оказалось, влюбленного мужчину зовут Николай. По словам Ирины, он владеет парикмахерской в Тернополе, откуда и сам родом.

Не смогла звезда умолчать и о нюансах кольца. В частности, она призналась, что, хоть украшение и оказалось на четыре размера меньше, однако содержит специальную гравировку внутри. К тому же, одинокая певица решила носить подарок парня каждый день.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Он сделал здесь надпись. Мне еще потом, через день, моя директор сказала, что здесь написано "Не одинокая я". Я теперь всегда буду его носить. Я решила, что если я сейчас свободна, у меня никого нет, то пусть у меня будет муж, ну хоть один из поклонников! Николай, мой муж и жених, привет!", - передала из студии поздравления возлюбленному артистка.

Напоследок Ирина Билык отметила, что у "Николая есть все шансы".

Напомним, недавно украинская певица Ирина Билык рассказала о поступке президента Украины Владимира Зеленского, который ее восхитил. По ее словам, в 2021 году во время ее концерта во Дворце "Украина" произошло нечто особенное.

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