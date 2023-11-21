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Ирина Билык заинтриговала отношениями с мужчиной, который сделал ей предложение на концерте

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Ирина Билык заинтриговала отношениями с мужчиной, который сделал ей предложение на концерте

Ирина Билык

Артистка поделилась, что незнакомец ей очень понравился.

Певица Ирина Билык, недавно шокировавшая видео со своего концерта, где ей сделал предложение незнакомый мужчина, рассказала подробнее об их отношениях сейчас.

В разговоре с ведущими на радио "Мелодия FM" Ирина Билык сразу начала хвастаться кольцом, которым мужчина покорил ее сердце во время признания в любви. Она призналась, что сейчас продолжает общаться с этим "молодым, красивым и классным парнем".

Ирина Билык с мужчиной, который позвал ее замуж / ©
Ирина Билык с мужчиной, который позвал ее замуж

"Мы сейчас договорились общаться… Он очень приятный человек. Я не отказываюсь от общения, кофе. Для секса – мы незнакомы. Мне еще нужно месяц-два с ним разговаривать и пить кофе. Долго", - сказала Билык в интервью на радио.

Также артистка больше рассказала о самом избраннике. Как оказалось, влюбленного мужчину зовут Николай. По словам Ирины, он владеет парикмахерской в Тернополе, откуда и сам родом.

Не смогла звезда умолчать и о нюансах кольца. В частности, она призналась, что, хоть украшение и оказалось на четыре размера меньше, однако содержит специальную гравировку внутри. К тому же, одинокая певица решила носить подарок парня каждый день.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Он сделал здесь надпись. Мне еще потом, через день, моя директор сказала, что здесь написано "Не одинокая я". Я теперь всегда буду его носить. Я решила, что если я сейчас свободна, у меня никого нет, то пусть у меня будет муж, ну хоть один из поклонников! Николай, мой муж и жених, привет!", - передала из студии поздравления возлюбленному артистка.

Напоследок Ирина Билык отметила, что у "Николая есть все шансы".

Напомним, недавно украинская певица Ирина Билык рассказала о поступке президента Украины Владимира Зеленского, который ее восхитил. По ее словам, в 2021 году во время ее концерта во Дворце "Украина" произошло нечто особенное.

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Дата публикации
Просмотры
1506
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