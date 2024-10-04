Ирина Билык заинтриговала воссоединением с бывшим мужем: "Ты мой"

Украинская певица Ирина Билык заинтриговала воссоединением с бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко.

Такие мнения у пользователей появились после последнего поста звезды в Instagram. В частности, артистка опубликовала фото, где изображен Коляденко. На снимке шоумен держал в руках две порции еды – котлету с салатом и пюре. Пост Ирина Билык неожиданно дополнила собственной песней "Ти мій".

Оказалось, что пара вместе обедала, более того, приготовлением блюд занимался именно Коляденко. В комментариях под фото шоумен интересовался, было ли вкусно, на что Ирина Билык ответила: "Спасибо за обед, солнышко, благодаря тебе загадала детство!".

Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Фанаты уже предполагают, что пара воссоединилась. Очевидно, что большинство из них рады таким предположениям, ведь Билык и Коляденко поздравляют с примирением.

Вы снова вместе? Коляденко говорил, что больше никогда!

Крутая вы пара, Ирина и Дмитрий!

О, Ира уже помирилась с Димой!

Отметим, что Дмитрий Коляденко и Ирина Билык активно начали проводить время вместе с начала полномасштабной войны. Однако в мае этого года шоумен неожиданно объявил, что они больше не общаются. Более того, Коляденко не собирался восстанавливать связь и заявлял, что Билык ему не подружка. Впрочем, похоже, разбитые кувшины удалось склеить.

Ирина Билык спела с Дмитрием Коляденко после продолжительной разлуки

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