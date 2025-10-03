Ирина Билык заинтриговала заявлением об отношениях с женщинами и озадачила неоднозначным фото

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык выложила в соцсетях фото, которое вызвало волну обсуждений.

На снимке, который артистка опубликовала в Instagram, изображены две женские руки — одна крепко держит другую. В комментарии к фото Билык обратилась к подписчикам с вопросом.

"Может ли женская дружба перерасти в нечто большее?" — загадочно подписала фото исполнительница.

Пост вызвал активную реакцию фанатов. Поклонники делились собственными мыслями — от версий о настоящей дружбе и духовной близости до шутливых предположений о "творческом дуэте" или "кумовстве". Некоторые юзеры даже отметили чувство вражды между женщинами.

Есть люди, которые всегда рядом!

Может в крутой дуэт, например.

Конечно, может! В ненависть и зависть, например

Сама Ирина Билык на вопрос не ответила. Певица решила оставить интригу и дать время фанам подумать на эту тему.

Напомним, недавно исполнительница Мария Бурмака заинтриговала обещанием, которое дала Ирине Билык, и откровенно призналась об их отношениях. Певицы вместе прошли долгий путь к признанию и славе.