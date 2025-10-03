- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 1 мин
Ирина Билык заинтриговала заявлением об отношениях с женщинами и озадачила неоднозначным фото
Знаменитость удивила постом о взаимоотношениях.
Украинская певица Ирина Билык выложила в соцсетях фото, которое вызвало волну обсуждений.
На снимке, который артистка опубликовала в Instagram, изображены две женские руки — одна крепко держит другую. В комментарии к фото Билык обратилась к подписчикам с вопросом.
"Может ли женская дружба перерасти в нечто большее?" — загадочно подписала фото исполнительница.
Пост вызвал активную реакцию фанатов. Поклонники делились собственными мыслями — от версий о настоящей дружбе и духовной близости до шутливых предположений о "творческом дуэте" или "кумовстве". Некоторые юзеры даже отметили чувство вражды между женщинами.
Есть люди, которые всегда рядом!
Может в крутой дуэт, например.
Конечно, может! В ненависть и зависть, например
Сама Ирина Билык на вопрос не ответила. Певица решила оставить интригу и дать время фанам подумать на эту тему.
Напомним, недавно исполнительница Мария Бурмака заинтриговала обещанием, которое дала Ирине Билык, и откровенно призналась об их отношениях. Певицы вместе прошли долгий путь к признанию и славе.