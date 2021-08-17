Ирина Билык заявила, что не считает себя красивой: "Последствия неудачных отношений"

Артистка сделала откровенное признание.

Украинская певица Ирина Билык озадачила пользователей признанием по поводу своей внешности.

Так, звезда заявила, что не считает себя красивой. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram. 51-летняя знаменитость отметила, что часто слышит комплименты, впрочем, сама им не верит.

"Мне очень часто говорят что я красивая, а я никогда так не считала... Что это? Комплексы с детства или последствия неудачных отношений с бывшими? А как думаете вы?" — призналась Ирина.

Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna

Со своей стороны, фаны поспешили заверить Билык, что она очень красивая.

Вы очень красивая! И внешне и внутренне! Ваши песни и доброе сердце — вот самая главная ваша красота! Вы очень женственная!

Ирочка, это как духи, когда они твои — тогда ты их не слышишь, а все остальные восхищаются. Так и здесь, ты очень красивая и все остальные это видят

Очень красивая

Вы очень красивая и одна единственная

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко поделился о первом сексе с Ириной Билык. Влюбленные ждали две недели результатов анализов, чтобы заняться любовью.

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