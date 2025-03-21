Ирина Билык заявила о серьезном диагнозе и сделала заявление: "Врачи настаивают"

Украинская певица Ирина Билык пожаловалась на свое здоровье и обратилась к поклонникам.

В своем фотоблоге звезда сообщила, что серьезно заболела. Исполнительница накануне своего выступления в туре потеряла голос. Так случилось из-за серьезного вируса, который вызвал воспаление легких. Сейчас Ирина находится под наблюдением врачей. Она отметила, что медики порекомендовали отсрочить концерты. Поэтому она извинилась перед фанами и добавила, что обязательно выйдет на сцену, но когда полностью восстановится и вернется ее голос.

Ирина Билык о болезни / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"К большому сожалению, мои ближайшие концерты придется перенести из-за плохого состояния моего здоровья. Из-за вируса и, как следствие, воспаления легких, я не имею возможности петь. Это было непростое решение, но необходимое – на этом настаивают врачи. Я обязательно приеду после реабилитации и буду петь вам живым и красивым голосом", - написала артистка.

Напомним, недавно ведущая 1+1 Наталья Островская показала годовалую дочь под капельницами. Она раскрыла симптомы, которые привели к госпитализации Агаты.

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