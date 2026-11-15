Ирина Билык заявила о заказной атаке против нее: "Могут возникать проблемы"

Ирина Билык

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Украинская певица Ирина Билык заявила о заказной атаке в Сети, направленной против нее.

У исполнительницы есть собственный сайт, где она делится с поклонниками важными объявлениями. Однако в Instagram-stories знаменитость сообщила, что страница испытала мощную DDoS-атаку. То есть неизвестные пытаются «положить» сайт Ирины Билык, завалив его огромным количеством фальшивых запросов одновременно. Более того, артистка заявила, что команде удалось выяснить, что эта атака была кем-то заказана.

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«Кому-то очень хочется, чтобы мой сайт замолчал. Но не дождетесь! Друзья, сейчас мой официальный сайт испытывает мощную DDoS-атаку, из-за чего временно могут возникать проблемы с его работой. По информации, которую я получила, атака имеет признаки заказной. Кому и зачем понадобилось блокировать сайт артистки — вопрос интересный», — возмутилась артистка.

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Пост Ирины Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык добавила, что команда сделает все возможное, чтобы сайт как можно скорее возобновил свою стабильную работу. А пока певица призывает следить за новостями из ее творческой жизни на официальных страницах в соцсетях. Также исполнительница подчеркнула, что выяснит, кто же ей хотел так насолить.

«Мы обязательно будем в этом разбираться. Моя команда уже работает над возобновлением стабильной работы сайта. Пока же все новости, концерты и важные объявления ищите на моих официальных страницах. И знаете что? Сайт можно попытаться заблокировать. А вашу любовь нет», — подытожила артистка.

Напомним, недавно Ирина Билык неожиданно заговорила о свадьбе и новом браке. Исполнительница раскрыла тайны своей личной жизни.

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