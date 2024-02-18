Ирина Фарион резко отозвалась о Jerry Heil и alyona alyona: "Позорище на весь мир"

Языковед объяснила, почему не в восторге от наших представителей на "Евровидении-2024".

Украинский языковед Ирина Фарион на этот раз эмоционально высказалась о представительницах Украины на конкурсе "Евровидение-2024".

Фарион заявила, что она не следит за песенным соревнованием, "потому что попса – не ее музыка". Однако профессор не в восторге от Jerry Heil и alyona alyona. В частности, Фарион возмущают псевдонимы артисток:

"Я вообще не воспринимаю тех двоих, которых отправили на "Евровидение". Я не интересуюсь тем конкурсом, но когда мне лезет в ленту моего Facebook какая-то странная идентификация — alyona alyona. А вторая, какая-то вообще, я не знаю, что это за название. Что с ними? Они гибриды? Они откуда? Алена приехала из Саратова? Она из Тулы приехала? Она из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Да это идентификатор, собственное имя — это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Да это позорище на целый мир!" – считает Фарион.

Ирина Фарион прошлась по Jerry Heil и alyona alyona: "Что это за гибридизм"

Языковед также возмущает то, что песня Jerry Heil и alyona alyona написана на украинском и английском языках:

"Для того чтобы найти способ показать культуру Украины, то они поют то на украинском, то на английском. Что это за гибридизм? Это вы хотите, чтобы я прислушивалась к противоположному мнению, пусть оно себе существует. Но существует и мое мнение! Мне, кстати, из-за этого снесли Facebook. Так это называется демократия?" – сказала Фарион.

Также на замечание ведущей, возможно Фарион снесли страницу в Facebook из-за того, что она там обидела певиц, профессор заявила, что не видит в этом обиды, ведь она "называет правду".

Напомним, на днях участники группы "Антитела" Тарас Тополя и Сергей Вусик высказались против того, чтобы Украина участвовала в "Евровидении" и объяснили свое мнение.

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