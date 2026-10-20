Ирина Федишин довела до слез обращением к покойной дочери и показала, каким представляла ее голос

Ирина Федишин

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Украинская певица Ирина Федишин обратилась к нерожденной дочери, которую потеряла на восьмом месяце беременности.

Так, в своем фотоблоге звезда посвятила пост маленькой Вероничке. Именно так она с семьей планировала назвать третьего ребенка. Ирина после потери написала, что в очень трудный период ее спасла песня, созданная искусственным интеллектом. В ее строках она нашла утешение и силы двигаться дальше.

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К тому же, по словам Федишин, именно таким она представляла голос своей дочери. В композиции от имени нерожденной воспевается ее пребывание на небесах. В частности, маленький ангел обращается к матери и призывает ее «не грустить», «подниматься из мучительного сна» и «петь дальше и молиться, остро Бога не спрашивая», а всю семью призывает «сплотиться и быть сильными».

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«Я не знаю, какими словами можно утешить мать, потерявшую своего ребенка… Но в этой песне я услышала фразы, которые, несмотря на мучительную боль, просто заставляют меня двигаться дальше. Я буду очень стараться, моя доченька, моя Вероничка. Ангелочек. Песня, которую я никогда не услышу из уст своей дочери, но именно так представляю ее голос с неба…» — щемяще написала звезда.

В посте певица также отметила, что написал и создал песню священник, которому она благодарна. Ирина убеждена, что на этот раз именно через него Господь говорил с ней.

«Иногда Господь посылает утешение через людей, через их слова, молитвы, добрые поступки, а иногда и через песни… Спасибо священнику о. Петру Половку за проникновенные слова и эту песню», — растрогала артистка.

Ирина Федишин потеряла дочь — как произошла трагедия и реакция мужа

Отметим, о трагедии в семье Ирины Федишин стало известно вечером 13 октября. Муж певицы и ее продюсер Виталий Човнык сообщил, что супруги потеряли долгожданную дочь, которая должна была стать их третьим ребенком. Тогда он также рассказал, что артистка находится в тяжелом состоянии и признался, что семья чуть не потеряла и ее.

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Со временем мужчина рассказал, что певица перенесла тяжелую операцию после значительной кровопотери. Он успел увидеть дочь и был поражен ее сходством с ним. Виталий назвал пережитое наибольшей утратой в своей жизни, а этот день — вторым днем рождения жены, которую медикам удалось спасти.

Пост Виталия Човныка

Напомним, о третьей беременности Ирина Федишин сообщила в августе 2026 года. В конце сентября она вместе с мужем и сыновьями устроила гендер-пати и узнала, что ждет девочку. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — Юрия и Олега. После трагедии Виталий поблагодарил всех за поддержку и признался, что им с женой придется учиться жить с этой потерей.

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