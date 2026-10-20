ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
341
Время на прочтение
2 мин

Ирина Федишин довела до слез обращением к покойной дочери и показала, каким представляла ее голос

Ирина Федишин переживает болезненную потерю дочери, которую семья не дождалась на восьмом месяце беременности.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ирина Федишин

Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин обратилась к нерожденной дочери, которую потеряла на восьмом месяце беременности.

Так, в своем фотоблоге звезда посвятила пост маленькой Вероничке. Именно так она с семьей планировала назвать третьего ребенка. Ирина после потери написала, что в очень трудный период ее спасла песня, созданная искусственным интеллектом. В ее строках она нашла утешение и силы двигаться дальше.

К тому же, по словам Федишин, именно таким она представляла голос своей дочери. В композиции от имени нерожденной воспевается ее пребывание на небесах. В частности, маленький ангел обращается к матери и призывает ее «не грустить», «подниматься из мучительного сна» и «петь дальше и молиться, остро Бога не спрашивая», а всю семью призывает «сплотиться и быть сильными».

«Я не знаю, какими словами можно утешить мать, потерявшую своего ребенка… Но в этой песне я услышала фразы, которые, несмотря на мучительную боль, просто заставляют меня двигаться дальше. Я буду очень стараться, моя доченька, моя Вероничка. Ангелочек. Песня, которую я никогда не услышу из уст своей дочери, но именно так представляю ее голос с неба…» — щемяще написала звезда.

В посте певица также отметила, что написал и создал песню священник, которому она благодарна. Ирина убеждена, что на этот раз именно через него Господь говорил с ней.

«Иногда Господь посылает утешение через людей, через их слова, молитвы, добрые поступки, а иногда и через песни… Спасибо священнику о. Петру Половку за проникновенные слова и эту песню», — растрогала артистка.

Ирина Федишин потеряла дочь — как произошла трагедия и реакция мужа

Отметим, о трагедии в семье Ирины Федишин стало известно вечером 13 октября. Муж певицы и ее продюсер Виталий Човнык сообщил, что супруги потеряли долгожданную дочь, которая должна была стать их третьим ребенком. Тогда он также рассказал, что артистка находится в тяжелом состоянии и признался, что семья чуть не потеряла и ее.

Со временем мужчина рассказал, что певица перенесла тяжелую операцию после значительной кровопотери. Он успел увидеть дочь и был поражен ее сходством с ним. Виталий назвал пережитое наибольшей утратой в своей жизни, а этот день — вторым днем рождения жены, которую медикам удалось спасти.

Пост Виталия Човныка

Пост Виталия Човныка

Напомним, о третьей беременности Ирина Федишин сообщила в августе 2026 года. В конце сентября она вместе с мужем и сыновьями устроила гендер-пати и узнала, что ждет девочку. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — Юрия и Олега. После трагедии Виталий поблагодарил всех за поддержку и признался, что им с женой придется учиться жить с этой потерей.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie