Ирина Федишин энергично затанцевала с военным на своем благотворительном концерте

Ирина Федишин с первых дней полномасштабной войны занимается благотворительностью.

Сначала артистка собирала гуманитарную помощь, потом уехала за границу давать благотворительные концерты. А теперь знаменитость вернулась в Украину и начала выступать для военных, чтобы поддержать их боевой дух.

В своем Instagram Федишин опубликовала видео одного из подобных концертов. Для украинских защитников артистка исполнила известные свои песни, такие как "Долоньки", "Розстріляна весна", "Україна" и многие другие.

И военным однозначно понравился концерт Ирины. Все они дружно подпевали. А некоторые даже танцевали с исполнительницей. Один военных вообще закрутил Федишина в медленном танце.

"После благотворительных концертов по Европе теперь концерты для наших защитников. Спасибо ВСУ за каждый день. Счастлива быть дома, в Украине", — поделилась звезда.

Кстати, исполнительница также немного рассказала о своих зарубежных концертах. Артистка ездила по странам Европы, где давала благотворительные выступления. За собранные средства Федишин кое-что приобрела для военных. Исполнительница пообещала, что впоследствии расскажет поклонникам все подробности.

"Скоро расскажу, что удалось приобрести для ребят благодаря концертам за рубежом. Каждый на своем фронте. Вместе к победе", — отметила певица.

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