Ирина Федишин игриво изогнулась в бикини и восхитила стройной фигурой

Звезда отдыхает в Турции.

Певица Ирина Федишин продолжает наслаждаться отпуском в Турции и заодно радовать поклонников фото в купальнике.

Так, на этот раз артистка разместила в фотоблоге снимок, где игриво позировала в прозрачном бассейне. Знаменитость изогнулась в бикини, щеголяя стройной фигурой.

Ирина Федышин / instagram.com/irynafedyshyn

В посте Ирина поделилась, что сначала она с семьей решила улететь в Египет, но не сложилось. За несколько часов до вылета из Киева гостиница, которую выбрала певица, не подтвердила заявку на отдых. Федишин с мужем не растерялись и сразу забронировали тур в Дубай, но и там сложилась аналогичная ситуация. Поэтому компания очутилась в Турции.

Со своей стороны фаны решили утешить кумира и написали комплименты в комментариях.

Невероятная

Великолепная красота необыкновенная

Кукла Барби

Ира, ты такая красивая

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