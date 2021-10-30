Ирина Федишин игриво изогнулась в бикини и восхитила стройной фигурой

Звезда отдыхает в Турции.
Певица Ирина Федишин продолжает наслаждаться отпуском в Турции и заодно радовать поклонников фото в купальнике.
Так, на этот раз артистка разместила в фотоблоге снимок, где игриво позировала в прозрачном бассейне. Знаменитость изогнулась в бикини, щеголяя стройной фигурой.
В посте Ирина поделилась, что сначала она с семьей решила улететь в Египет, но не сложилось. За несколько часов до вылета из Киева гостиница, которую выбрала певица, не подтвердила заявку на отдых. Федишин с мужем не растерялись и сразу забронировали тур в Дубай, но и там сложилась аналогичная ситуация. Поэтому компания очутилась в Турции.
Со своей стороны фаны решили утешить кумира и написали комплименты в комментариях.
- Невероятная
- Великолепная красота необыкновенная
- Кукла Барби
- Ира, ты такая красивая
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