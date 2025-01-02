Ирина Федишин на атмосферных фото показала, как с 9-летним сыном колядовала на Манхэттене

Артистка также похвасталась, что ее сыну удалось необычного наколядовать.

Украинская певица Ирина Федишин на атмосферных фото показала, как ее 9-летний сын колядовал в США.

Исполнительница за границей, где она находится в благотворительном туре, не забывает украинские традиции. В частности, артистка вместе с младшим сыном Олежиком заколядовала для американцев в Нью-Йорке, а именно на Манхэттене. Певица надела белую шубу и взяла праздничную звезду. Олежику Ирина Федишин выбрала кожуха с элементами вышиванки и черную шапку.

В общем, сыну певицы удалось наколядовать на колбасу. Это довольно необычно, ведь как принято детишек благодарят конфетами. Правда, судя по другим опубликованным артисткой снимкам, сладости Олежик за колядки тоже получил.

Ирина Федышин с сыном Олегом / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Колядники в Нью-Йорке на Манхэттене! Олежик уже наколядовал на колбасу! С Новым годом, друзья", — обратилась к фанатам исполнительница.

Напомним, сейчас Ирина Федишин с семьей находится в США, где дает благотворительные концерты. Среди выступлений артистка находит время, чтобы побыть с родными. Недавно исполнительница показывала, как с мужем каталась на лыжах.

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