Ирина Федишин на атмосферных фото показала, как с мужем в США каталась на лыжах

Украинская певица Ирина Федишин на атмосферных фото показала, как с мужем Виталием Човником в США покаталась на лыжах.

Знаменитость сейчас находится в Америке, ведь у нее там благотворительный тур "Украина колядует". Исполнительница дает концерты и собирает средства в поддержку ВСУ. В настоящее время звезда находится в штате Миннесота. Несмотря на напряженный гастрольный график, Ирине удалось выделить несколько часов, чтобы прокатиться на лыжах. В Instagram артистка опубликовала фото, на которых в лыжном костюме позировала вместе с мужем на фоне заснеженных гор Миннеаполиса.

"Сама не знаю, как нам так удается, но мы успели уже побывать и на американских горках", – поделилась знаменитость.

Ирина Федишин с мужем / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В комментариях Ирину Федишин и ее мужа просто засыпали комплиментами. Поклонники отметили, что они вместе выглядят очень счастливо. Также супругам пожелали успеха в их благотворительных концертах.

Очень хорошая пара! Береги вас Бог за ваш тяжелый труд на благо страны и ВСУ!

Вы – удивительные!

И себе тоже улыбаюсь, когда смотрю на таких счастливых людей!

Напомним, недавно Ирина Федишин жаловалась, что стала жертвой мошенников из России. Злоумышленники взломали электронную почту певицы и ее официальный YouTube-канал.

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