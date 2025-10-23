ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

Ирина Федишин на свежем фото ошеломила сходством с мамой

Артистка также рассказала, как родной человек помогает ей в творчестве.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ирина Федишин

Ирина Федишин / © Instagram Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин поделилась свежим фото с мамой.

Семейный снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram. Кадр был сделан в перерыве между работой над клипом. Певица снимает новую видеоработу. Тем временем мама поддерживает Ирину Федишин и помогает ей облегчить процесс.

Артистка поделилась, что родной человек отвечает за атмосферу и хорошее настроение на съемочной площадке. Кроме того, мама не даст певице быть голодной. Поэтому, она подготовила для дочери вкусный перекус.

Ирина Федишин с мамой / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с мамой / © instagram.com/irynafedyshyn

"У меня съемки клипа. Мама отвечает за атмосферу на съемочной площадке: чтобы артистка была не голодная и у нее было хорошее настроение. Мама есть мама", - поделилась артистка.

Между тем пользователи просто записали Ирину Федишин комплиментами в комментариях. Также фанаты артистки отметили, что она просто как две капли воды похожа на маму.

Напомним, недавно Ирина Федишин откровенно заговорила о пополнении в семье. Певица также дала понять, когда это произойдет.

Дата публикации
Количество просмотров
263
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie