- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
Ирина Федишин на свежем фото ошеломила сходством с мамой
Артистка также рассказала, как родной человек помогает ей в творчестве.
Украинская певица Ирина Федишин поделилась свежим фото с мамой.
Семейный снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram. Кадр был сделан в перерыве между работой над клипом. Певица снимает новую видеоработу. Тем временем мама поддерживает Ирину Федишин и помогает ей облегчить процесс.
Артистка поделилась, что родной человек отвечает за атмосферу и хорошее настроение на съемочной площадке. Кроме того, мама не даст певице быть голодной. Поэтому, она подготовила для дочери вкусный перекус.
"У меня съемки клипа. Мама отвечает за атмосферу на съемочной площадке: чтобы артистка была не голодная и у нее было хорошее настроение. Мама есть мама", - поделилась артистка.
Между тем пользователи просто записали Ирину Федишин комплиментами в комментариях. Также фанаты артистки отметили, что она просто как две капли воды похожа на маму.
Напомним, недавно Ирина Федишин откровенно заговорила о пополнении в семье. Певица также дала понять, когда это произойдет.