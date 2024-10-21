Ирина Федишин неожиданно показала нового члена семьи: "Маленькое чудо"

Украинская певица Ирина Федишин сообщила радостную новость.

Теперь в ее большой семье поселился еще один маленький пушистик. Так, Ирина с мужем взяли маленького щенка. По словам артистки, это была одна из самых заветных мечт ее обоих сыновей Юры и Олега. И она решилась и в итоге имеет двухмесячную собачку, которую назвали Барни.

"У нас есть новый друг. Знакомьтесь, наш новый член семьи – Барни. Какой он красивый, красавчик! Мы немного с Виталиком шокированы. Ну Юрчик очень хотел собаку, Олежик тоже. И мы решились наконец. Мы никому ничего не говорили. Никто не знает. Маленький красивый мальчик. Маленькое чудо. Два месяца", - восхитила певица в фотоблоге.

Ирина Федишин с мужем и щенком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина призналась, что волновалась перед тем, как показать пушистика семье. Однако все же поделилась с фанами трогательным моментом, как ее сыновья открывают коробку с желаемым сюрпризом. Сначала парни не поверили своим глазам, но потом сразу принялись обнимать нового четырехлапого друга. И, наконец, щенок постепенно обустроился в новой семье.

Ирина Федишин с сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Щенок Ирины Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно в семье певицы Джамалы также произошли перемены. После рождения третьего сына исполнительница осуществила свою мечту и тоже показала нового пушистого члена семьи.

Читайте также: