Ирина Федишин нежно поздравила мужа с годовщиной бракосочетания и восхитила общими фото

Звездные супруги — певица Ирина Федишин и продюсер Виталий Челник — уже 17 лет поддерживают друг друга в браке.

Сегодня, 29 июля, пара отпраздновала "розовую" свадьбу. В праздничный день Ирина поделилась в Instagram счастливым фото в объятиях мужчины с огромным букетом красных роз и рассказала секрет их крепких отношений.

"Сегодня 17 лет нашей семьи! "Роза" свадьба! Счастливы вместе! Для создания семьи нужно полюбить, а для сохранения — надо иметь много талантов: любить, терпеть, прощать, шутить, поддерживать друг друга и не забывать о романтике .Так никто еще не любил" — написала Федишин.

Ирина Федишин с мужем / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В комментариях поклонники певицы поздравили супругов с этой важной датой и пожелали им сохранить любовь в течение многих лет.

Напомним, что Ирина Федишин и Виталий Челнык поженились, когда певице было всего 19 лет. Пара воспитывает двух сыновей 12-летнего Юрия и восьмилетнего Олега.

Читайте также: