Ирина Федишин обеспокоила резким ухудшением состояния здоровья мужа: "Думала, что шутил"

Ирина Федишин и ее муж / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин рассказала об ухудшении состояния здоровья мужа Виталия Човника.

Исполнительница вспомнила тревожный инцидент, который произошел с ее возлюбленным во время благотворительного гастрольного тура. Артистка признается, что насыщенный график и постоянные поездки, связанные с благотворительными концертами в поддержку ВСУ, серьезно сказались на самочувствии Виталия.

После этого случая Ирина Федишин призналась, что начала внимательнее относиться к нагрузке, которая ложится на ее мужа во время туров, ведь он не только сопровождает ее, но и отвечает за организационные процессы.

«Ему непросто те гастроли выдерживать. Я тоже переживаю за его здоровье. После этого нового года, когда мы завершили тур, начали собираться, а он говорит: „Ира, мне плохо, мне плохо…“. Думала, что шутил. Я пакуюсь, а мне приходят и говорят, чтобы я шла спасала своего продюсера, потому что ему плохо и он лежит. А он говорит: „Мне что-то так мир крутится“. Где-то полтора часа отходил. Кажется, что он все может, но система останавливает», — поделилась певица в интервью «Ближе к звездам».

К слову, супруги вместе уже около 20 лет. И уже длительное время Виталий Човник является не только мужем Ирины, но и ее правой рукой. Он выполняет обязанности ее продюсера и занимается многими процессами. В частности, занимается менеджментом, координирует гастроли по всему миру, помогает реализовывать благотворительные инициативы и развивает бренд артистки.

