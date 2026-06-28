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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
323
Время на прочтение
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Ирина Федишин ошеломила взрослым видом 15-летнего сына-красавца

Артистка на свежих фото показала, как ее первенец повзрослел и изменился.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ирина Федишин

Ирина Федишин / © Instagram Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин ошеломила взрослым видом сына от мужа, продюсера Виталия Човныка.

Артистка поделилась в своем Instagram свежим фото с 15-летним Юрой. На снимке они мило позировали и при этом обнимались. Исполнительница и ее сын были одеты в светлый наряд. При этом Юра ошеломил подросшим внешним видом. Подросток уже выше звездной матери. Кроме того, он отрастил густую вьющуюся шевелюру, значительно повзрослел и изменился.

Кстати, сама же Ирина Федишин поделилась, как ее сыновья активно проводят лето. Сначала младший Олег побывал в летнем лагере, а это же Юра вернулся оттуда. Певица говорит, что дети находились там неделю, но за это время успели ярко провести время, найти новых друзей, насладиться разнообразными приключениями, поразвлечься и действительно незабываемо отдохнуть.

Ирина Федишин с сыном Юрием / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с сыном Юрием / © instagram.com/irynafedyshyn

«Самое ценное для меня — видеть счастливые глаза детей, возвращающихся домой отдохнувшими, вдохновенными и полными энергии», — поделилась артистка.

Напомним, что недавно Ирина Федишин отыграла концерт в Галиче. Выступление артистки не прошло без курьезов. Во время концерта один из мужчин пытался сделать предложение избраннице, а вместо этого провалился под сцену. К счастью, этот конфуз не испортил сюрприз.

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Дата публикации
Количество просмотров
323
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