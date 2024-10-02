Ирина Федишин откровенно рассказала о проблемах со здоровьем: "Врачи запретили выходить на сцену"

Артистке пришлось отменить несколько концертов.
Украинская певица Ирина Федишин откровенно призналась, что у нее возникли проблемы со здоровьем.
Личным знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка призналась, что сейчас лечится. В подробности певица вдаваться не стала и не раскрыла, что ее беспокоит. Впрочем, из-за проблем со здоровьем Ирина Федишин пока что не может давать концерты, ведь врачи в ближайшие три недели запретили ей выходить на сцену.
Певица сообщила поклонникам, что ей пришлось отменить два выступления – во Львове и Черновцах. Звезда поторопилась успокоить поклонников и отметила, что обязательно отыграет концерты в другие даты, когда будет чувствовать себя лучше.
"Хочу сообщить важную информацию. Концерт во Львове, а также в Черновцах переносится в связи с важными обстоятельствами, что касаются моего лечебного процесса. Ближайшие три недели врачи запретили мне выходить на сцену. Искренне извиняюсь за неудобства и спасибо за ваше понимание", – обратилась к фанатам артистка.
Напомним, недавно Ирина Федишин делилась редким фото с мамой. Артистка также поздравляла родного человека с особым праздником.
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