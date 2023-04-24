Ирина Федишин отреагировала на резкую критику из-за концертов в Украине: "Эту боль я чувствую лично"

Певицу Ирину Федишин подвергли критике в Сети из-за ее концертной деятельности в Украине.

В комментариях на странице исполнительницы подписчики обвинили ее в том, что она продолжает веселиться во время войны и дает концерты, когда на войне гибнут наши военные.

Такие слова очень обидели Федишин, поэтому она решила ответить всем хейтерам. В своем обращении она напомнила, что совсем недавно на войне погиб ее двоюродный брат. Несмотря на свою потерю, исполнительница продолжает петь, чтобы заработать средства на помощь военным.

"Светлая память Героям и искренние соболезнования родным. Мне известно, что каждый день, к сожалению, Украина теряет лучших синих и дочерей. Думаете Вам больше болит этих молодых воинов, чем мне? Когда эту боль я лично чувствую на себе, потеряв на войне двоюродного брата. Думаете мне очень хочется веселиться?.. Вы очень ошибаетесь! чтобы эти средства собрать. Может ли Вам дать запрос ребят и Вы сами их закроете?", — написала Ирина.

Певица отметила, что посредством своих выступлений за время войны она уже успела собрать более 950 тысяч евро. По мнению Федишин, ее концерты помогают поддерживать боевой дух и собирать деньги для нужд ВСУ, так что хейт в этом случае неуместен.

"А у Вас совесть есть писать мне за деньги, которые я зарабатываю своим трудом и отдаю на ВСУ? И тех денег уже собрано и передано 957 тыс. евро. Это очень большая и не легкая работа. Есть у Вас совесть? Не делать ли эту? работу?Сидеть дома и плакать?Думаю, как раз того и ждут враги, чтобы мы закрылись в своем горе, опустили руки, добивали друг друга своими едкими комментариями.И напоследок, эти концерты, не для того, чтобы повеселились.А поддержать друг друга на духе в это тяжелое время, объединиться и сделать доброе дело для ВСУ, почтить память погибших Героев. А также поблагодарить всех, кто борется! – написала Федишин.

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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