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Ирина Федишин отреагировала на резонанс, вызванный государственной наградой после возмутительных слов мужа
Артистка объяснила, какое признание для неё самое важное.
Украинская певица Ирина Федишин после резонанса вокруг государственных наград откровенно рассказала, как она сама относится к почетным наградам и что для нее на самом деле является самым большим признанием.
На днях имя артистки оказалось в центре активных обсуждений в Сети. Поводом послужил пост её мужа и продюсера Виталия Човника. Он публично поднял тему отсутствия Ирины Федишин среди артистов, удостоенных государственных наград ко Дню Независимости. Пост быстро получил широкую огласку и вызвал волну реакций. Сама же певица призналась, что не ожидала такого масштаба обсуждений. Поэтому звезда решила лично обратиться к поклонникам.
«Друзья, на самом деле я всегда спокойно относилась и отношусь к наградам. Ведь самое главное — это ваша любовь! Но у меня есть муж, который решил высказать своё мнение и затронуть тему наград. Я даже не ожидала, что этот пост вызовет такой резонанс — столько ваших комментариев, репостов, сообщений и публикаций в различных пабликах и СМИ», — подчеркнула певица.
Ирина Федишин также поблагодарила поклонников за многочисленные слова поддержки, которые она получила после этого резонанса. Исполнительница подчеркнула, что внимательно читает сообщения от своей аудитории и чрезвычайно ценит такую неравнодушие. По словам артистки, именно любовь слушателей для неё гораздо важнее любых официальных регалий.
«Поэтому сегодня просто хочу от себя сказать вам: СПАСИБО! Спасибо за такую невероятную поддержку, за ваши слова и искренность. Я всё вижу, читаю и очень это ценю. Ведь самая большая награда для артиста — ваша любовь, полные залы и песни, которые живут в ваших сердцах. Спасибо, что вы рядом!» — подытожила звезда.
Отметим, что ранее супруг Ирины Федишин Виталий Човник публично выразил возмущение тем, что певицу не включили в список деятелей культуры, удостоенных президентских наград ко Дню Независимости Украины. Его пост вызвал активное обсуждение среди пользователей сети и привлек внимание к теме государственного признания украинских артистов.
Напомним, недавно муж Федишин не только встал на защиту своей жены, не имеющей званий, но и упрекнул «заслуженного» Потапа.