Ирина Федишин отреагировала на резонанс, вызванный государственной наградой после возмутительных слов мужа

Ирина Федишин и Виталий Човник / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин после резонанса вокруг государственных наград откровенно рассказала, как она сама относится к почетным наградам и что для нее на самом деле является самым большим признанием.

На днях имя артистки оказалось в центре активных обсуждений в Сети. Поводом послужил пост её мужа и продюсера Виталия Човника. Он публично поднял тему отсутствия Ирины Федишин среди артистов, удостоенных государственных наград ко Дню Независимости. Пост быстро получил широкую огласку и вызвал волну реакций. Сама же певица призналась, что не ожидала такого масштаба обсуждений. Поэтому звезда решила лично обратиться к поклонникам.

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«Друзья, на самом деле я всегда спокойно относилась и отношусь к наградам. Ведь самое главное — это ваша любовь! Но у меня есть муж, который решил высказать своё мнение и затронуть тему наград. Я даже не ожидала, что этот пост вызовет такой резонанс — столько ваших комментариев, репостов, сообщений и публикаций в различных пабликах и СМИ», — подчеркнула певица.

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Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин также поблагодарила поклонников за многочисленные слова поддержки, которые она получила после этого резонанса. Исполнительница подчеркнула, что внимательно читает сообщения от своей аудитории и чрезвычайно ценит такую неравнодушие. По словам артистки, именно любовь слушателей для неё гораздо важнее любых официальных регалий.

«Поэтому сегодня просто хочу от себя сказать вам: СПАСИБО! Спасибо за такую невероятную поддержку, за ваши слова и искренность. Я всё вижу, читаю и очень это ценю. Ведь самая большая награда для артиста — ваша любовь, полные залы и песни, которые живут в ваших сердцах. Спасибо, что вы рядом!» — подытожила звезда.

Ирина Федишин и Виталий Човник / © instagram.com/irynafedyshyn

Отметим, что ранее супруг Ирины Федишин Виталий Човник публично выразил возмущение тем, что певицу не включили в список деятелей культуры, удостоенных президентских наград ко Дню Независимости Украины. Его пост вызвал активное обсуждение среди пользователей сети и привлек внимание к теме государственного признания украинских артистов.

Напомним, недавно муж Федишин не только встал на защиту своей жены, не имеющей званий, но и упрекнул «заслуженного» Потапа.

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