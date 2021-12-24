Ирина Федишин ответила, планирует ли переезжать жить в Киев

Пока звезда вместе с семьей находится во Львове.

Известная певица Ирина Федишин, несмотря на то, что живет во Львове, много времени проводит в Киеве.

Особенно перед Новым годом, ведь звезда снимается в разных праздничных шоу. Поэтому Ирине приходится жить на два города. Впрочем, исполнительница не торопится переезжать в столицу. Хотя и признается, что у нее есть квартира в Киеве.

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"Квартира у нас в столице есть, но Львов меня сдерживает. Мама, папа, все там. Семью удается видеть по-разному: иногда чаще, иногда реже. Такая жизнь – на колесах. Но мы обязательно планируем отдохнуть, что-то придумаем. Поедем или на море, или на лыжи, или просто где-нибудь погуляем, хорошо проведем время", — рассказала звезда за кулисами одного новогоднего шоу.

Кроме того, знаменитость рассказала, как ее родные реагируют на то, что она часто ездит на гастроли. Ирина говорит, что сыновья понимают такой ритм жизни мамы, поэтому они не слишком расстраиваются из-за этого.

Ирина Федишин с сыновьями / instagram.com/irynafedyshyn

"Когда я приехала во Львов и через день снова должна возвращаться в Киев, Юрчик спросил: "Мама, ты зачем на один день приезжала? Ты же уставшая, дальняя дорога, надо было дождаться в Киеве". Но я ответила, что соскучилась и просто хотела провести с ними время", — поделилась исполнительница.

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