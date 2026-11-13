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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ирина Федишин плакала прямо перед микрофоном: ее муж рассказал об эмоциональном срыве певицы

Виталий Челнок признался, что не смог сдержать слез, когда услышал исполнение жены.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ирина Федишин и Виталий Челнык

Ирина Федишин и Виталий Челнок

Возвращение в студию после страшной потери обернулось для певицы Ирины Федишин слезами — она несколько раз пыталась записать особую песню, но не могла завершить исполнение. Ее муж Виталий Челник рассказал, что происходило за кулисами.

Возвращение к музыке после пережитой трагедии далось артистке нелегко. Слова новой песни «Біль» супруги написали вместе. Впрочем, когда пора записывать композицию, Ирина столкнулась с болезненными эмоциями. Первую попытку пришлось прервать. Певица не могла сдержать слез прямо перед микрофоном. Но потом снова решилась вернуться в студию.

«В первый раз она не смогла, начала петь и слезы не дали продолжить. Казалось бы, обычное для нее дело. Пришла во второй раз и снова не смогла. Но через боль и слезы она пробовала снова и снова», — вспомнил Виталий.

Сообщение Виталия Челнока

Сообщение Виталия Челнока

Муж Федишин признался, что эта работа стала эмоциональным испытанием и для него. Наблюдать за тем, как супруга исполняет столь личную композицию, было очень тяжело. В какой-то момент он также не смог сдержать слез.

«Она пела и плакала. Я тоже не мог сдержать слез. И тогда я еще раз понял, какую невероятную силу имеет музыка. Иногда она может сказать больше 1000 слов», — написал Челнок.

Ирина Федишин и Виталий Челнок

Ирина Федишин и Виталий Челнок

По словам Виталия, супруги хотят, чтобы их песня отозвалась людям, которые также пережили потерю близких. Он надеется, что композиция поможет слушателям выплакаться и найти хоть немного душевного облегчения. Отдельно мужчина поблагодарил всех, кто поддерживает семью в этот сложный период.

Напомним, Ирина Федишин и Виталий Челнок потеряли дочь Веронику на 35-й неделе беременности. Недавно мужчина разнес заявление медучреждения после роковой ошибки и показал видеобольницы после трагедии

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