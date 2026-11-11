Ирина Федишин похоронила дочь: муж певицы раскрыл новые подробности трагедии и обратился в Минздрав

Ирина Федышин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин похоронила дочь Веронику, которую потеряла на восьмом месяце беременности.

Муж артистки Виталий Човнык обнародовал подробный рассказ о пережитой семьей трагедии, показал переписку с врачами и заявил, что комиссия Минздрава установила семь нарушений при оказании медицинской помощи его жене. Также он обратился к руководству Больницы Святой Анны, где Ирина Федишин потеряла дочь, и городским властям Львова с требованием предоставить ответы.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что рассказал муж Ирины Федышин о последних часах перед госпитализацией, какие доказательства обнародовал и чего требует от ответственных за работу медучреждения.

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Муж Ирины Федишин рассказал о прощании с дочерью

Виталий Човнык поделился, что почти месяц после трагедии помнит каждый миг той ночью, когда Ирина оказалась на операционном столе. Пока врачи боролись за жизнь жены, он ждал под операционной дверью и молился, чтобы не потерять еще и маму их двух сыновей.

«Ибо я уже знал, что нашу дочь мы потеряли. И теперь боялся потерять еще жену. Мою Ирину. Мама наших двух сыновей. Женщину, которую я люблю больше всего», — вспомнил муж.

Пост Виталия Човныка

Он также рассказал, как впервые увидел мертвую дочь после трагедии. По словам Виталия, он хотел попрощаться с ребенком, несмотря на то, что медики между собой совещались, стоит ли ему показывать девочку.

«Я смотрел на свою дочь… Такую маленькую… Такую родную. Она была рядом. Но его уже не было с нами. До сих пор не могу понять, как это возможно», — написал он.

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Пост Виталия Човныка

Мужчина вспомнил и о маленьком белом гробе, который держал руками во время прощания с Вероникой. Он признался, что мечтал стать отцом дочери, однако ему пришлось пережить самую страшную потерю и похоронить с Ириной общего третьего ребенка.

«Маленький белый гроб, а там угасшая жизнь и разбитые мечты… Почти месяц прошел с тех пор, как наша жизнь разделилась на „до“ и „после“. Но я помню все. Каждую минуту, каждый взгляд, каждое слово… Коридор больницы, закрытая операционная дверь, тревожные лица медиков», — поделился Виталий.

Пост Виталия Човныка

Виталий Човнык обнародовал переписку с врачами

Отдельную часть поста мужчина посвятил обстоятельствам, предшествовавшим госпитализации Ирины. Он назвал имена двух медиков, к которым семья обращалась в ту ночь: Кристине Мельник, которая вела беременность певицы, и Ольги Коваль, у которой артистка уже рожала сына Олега и планировала встречать дочь.

Пост Виталия Човныка

По словам Виталия, когда около 17:30 Ирина пожаловалась на боль в животе, она написала своему врачу Кристине Мельник. Но, как утверждает мужчина, посоветовала принять лекарство и магний, полежать и через час сообщить о самочувствии. Когда боль не прошла, Ирина спросила, может ли ее осмотреть дежурный врач. Однако, по словам Виталия, получила рекомендацию обратиться к другому медику — Ольге Коваль.

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Пост Виталия Човныка

Муж звезды отметил, что именно Ольга Коваль предложила прийти к ним домой, поскольку жила неподалеку. Во время осмотра, как утверждает Виталий, врач посмотрела на живот Ирины и провела внутренний осмотр, однако не проверила сердцебиение ребенка и артериальное давление.

«Сказала то, что вы уже все слышали и знаете, что ничего критического не видит, что надо ставить эти свечи дальше и все должно быть хорошо», — вспомнил мужчина.

Виталий также опубликовал скриншоты переписки с обоими врачами, которые, по его словам, подтверждают описанные им обстоятельства. Он возмутился, что Кристина Мельник, которая вела беременность Ирины и знала о длительной боли, до сих пор работает в больнице и принимает беременных. Мужчина призвал руководство медучреждения дать оценку ее действиям.

Муж певицы заявил о семи нарушениях, которые установила комиссия Минздрава в роддоме

Виталий Човнык также рассказал, что после трагедии обратился в Министерство здравоохранения Украины с жалобой. По его словам, он общался с министром Виктором Ляшко, а в больнице провели проверку.

Мужчина утверждает, что комиссия Минздрава зафиксировала семь нарушений при оказании медицинской помощи Ирине. В их числе он назвал ненадлежащую оценку рисков во время беременности, отсутствие надлежащего наблюдения после госпитализации, существенное опоздание с проведением УЗИ, ненадлежащее определение и документирование объема кровопотери, а также неправильную тактику переливания крови и ее компонентов.

Пост Виталия Човныка

Кроме того, по словам Виталия, комиссия указала на несвоевременное оказание экстренной медицинской помощи, в частности запоздалую диагностику отслойки плаценты, и нарушения в ведении медицинской документации.

«Самое важное: комиссия Минздрава официально установила, что медицинская помощь Ирине не соответствовала стандартам и протоколам», — подчеркнул Човнык.

Он также подверг сомнению отдельные записи в медицинских документах. В частности, по его словам, время прибытия семьи в больницу указали как 4:55, хотя на самом деле они приехали в 3:55. Также в документах якобы отметили, что Ирину транспортировали на каталке, хотя она шла самостоятельно. Мужчина требует объяснить, кто вносил эти записи и почему они, по его утверждению, не соответствуют действительности. В частности, обратился к руководителю больницы Гаврилюк Светлане.

Пост Виталия Човныка

Виталий Човнык обратился к мэру Львова и руководству больницы

В посте муж Ирины Федишин отдельно обратился к директору Больницы Святой Анны Светлане Гаврилюк. Он упрекнул ее в отсутствии открытой коммуникации с журналистами и спросил, получила ли оценку работа всех медиков, причастных к лечению его жены.

Пост Виталия Човныка

Также Виталий упомянул разговор с генеральным директором Первого медицинского объединения Львова Олегом Самчуком, к которому его направил мэр города Андрей Садовый. По словам мужчины, во время общения он поднимал вопрос не только о действиях конкретных врачей, но и об организации работы родильного отделения, в частности, отсутствии круглосуточного дежурства специалиста по УЗИ, что в том числе и стало роковым для Ирины.

Пост Виталия Човныка

Човнык подчеркнул, что наличие современного оборудования не имеет смысла без специалистов, которые могут им воспользоваться в критический момент. Он также обратился к городским властям и Министерству здравоохранения с призывом обеспечить надлежащую работу роддомов.

Будет ли семья Ирины Федишин требовать уголовной ответственности

В конце поста Виталий Човнык поднял вопрос возможной уголовной ответственности за обстоятельства, которые привели к потере дочери и критическому состоянию его жены. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о дальнейших действиях должно быть принято им с Ириной.

«Я не хочу отомстить. Я хочу правды. Я не хочу, чтобы кого наказали только потому, что мне больно. Не хочу безосновательно винить людей», — подчеркнул мужчина.

Пост Виталия Човныка

Он добавил, что не стремится обесценивать работу украинских медиков, каждый день спасающих жизнь, а хочет добиться изменений в системе, чтобы другие семьи не переживали подобного.

«Мы не можем изменить прошлое. Но мы еще можем сделать все от нас зависящее, чтобы изменить чье-то будущее, чтобы ни один отец и мама не прощались с маленьким белым гробом…» — подытожил Виталий Човнык.

Напомним, певица Ирина Федишин после потери дочери также заявила, что оставалась без матки — она также назвала виновных и раскрыла детали.

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