Ирина Федишин похвасталась на камеру длинными ножками в мини-юбке и кроссовках

Украинская певица Ирина Федишин продемонстрировала поклонникам игривый образ.

На днях исполнительница прибыла в Лондон, где у нее должно пройти несколько благотворительных мероприятий. В перерывах между выступлениями Ирина прогулялась по городу и сделала фотографию возле одного из символов города — красной телефонной будки.

На улыбающемся фото в Instagram знаменитость похвасталась длинными и стройными ножками в мини-юбке и белых кроссовках. А от солнца Ирина выбрала круглые темные очки.

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Кстати, на груди у певицы фаны могли увидеть приколотую ленту в сине-желтых цветах.

В комментариях под фото поклонники Федишин наделали ей приятных комплиментов: "С такой фигурой по подиуму ходить", "Красавица", "Вау, как обаятельна", "Вы невероятна".

Напомним, ранее Ирина Федишин столкнулась с критикой в Сеть из-за своих концертов в Украине. Звезда не стала молчать и дала четкий ответ хейтерам.

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