Ирина Федишин похвасталась необычным подарком от фанатов, который с мужем получила в США

Украинская певица Ирина Федишин сейчас с мужем Виталием Човныком и сыновьями находится в США, где она активно дает благотворительные концерты в рамках тура "Украина колядует".

За границей артистка также встретила и День святого Николая. Без праздничных подарков певица не осталась. Как поделилась знаменитость, поклонники поздравили ее с праздником. В частности, они подарили исполнительнице и ее мужу особенный презент, а именно парные пижамы в клетку. Поэтому в туре, когда Ирина Федишин будет находиться в прохладных штатах, она точно не будет мерзнуть, ведь ее будет согревать спальный наряд.

Ирина Федишин с мужем / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Подарки — пижамы, которые нам передал святой Николай на концерте через наших поклонников. Как только святой Николай так все знает? Спасибо за заботу!" – поблагодарила поклонников артистка.

Напомним, что недавно Ирина Федишин показывала, как в перерывах между концертами проводит время с сыновьями. В частности, артистка вместе с детьми поразвлекалась в парке развлечений Disney World и опубликовала атмосферные фото оттуда.

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