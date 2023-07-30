Ирина Федишин похвасталась оригинальным подарком от мужа на 17 годовщину их брака

Возлюбленный артистки не сразу поздравил ее, и она даже подумала, что он забыл о празднике.

Украинская певица Ирина Федишин похвасталась оригинальным подарком от мужа, продюсера Виталия Човныка, на 17 годовщину их брака.

Как рассказала исполнительница, 29 июля они с возлюбленным проснулись и поехали заниматься собственными делами. Позже муж написал Ирине и спросил, что купить домой. Певица растерялась, ведь ждала поздравления от избранника, но он попросил лишь небольшой список продуктов. Федишин подумала, что муж забыл о годовщине и попросила его купить хлеб и яиц.

"Проснулись с утра: Виталик пошел на стрижку, а я побежала на маникюр. Между тем Виталик пишет мне: "Что взять домой, но не пиши много". Я отписываю: "Ок! Ловы мини-список: возьми хлеба и яиц". А сама сижу и думаю – помнит или забыл, что сегодня день нашей женитьбы?" – вспомнила знаменитость.

Переписка Ирины Федишин с мужем / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Вдруг в салон, где певица делала маникюр, приходит курьер. Он принес ей подарок от мужа на 17-ю годовщину их брака. Возлюбленный подарил Ирине Федишин хлеб, яйца и большой букет роз.

Именно такие подарки Ирина Федишин получила от мужа / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Здесь приходит в салон курьер и приносит мне цветы, хлеб и яйца. Не забыл! Подарок мужа на 17 лет супружеской жизни: цветы, хлеб и яйца", — с юмором написала знаменитость.

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