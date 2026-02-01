Ирина Федишин покаталась с родителями на лыжах и очаровала семейными фото в зимней сказке

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин показала свой зимний отдых.

Так, артистка вместе с семьей отправилась в заснеженные Карпаты. Компанию ей составила вся семья, в том числе и родители. Свой отпуск Ирина решила провести за активным видом спорта — катанием на лыжах. Поэтому наделала сказочных фото на заснеженных склонах и показала мастерство мамы и папы. К слову, на некоторое время исполнительница даже стала инструктором для семьи.

«Уикенд в Карпатах с самыми родными. Был очень насыщенный день, который мы провели вместе с семьей. Просто наслаждались красотой вокруг, катались на лыжах и никто не имел времени на интернет. Эмоций было много. И это было прекрасно», — поделилась впечатлениями Федишин.

Ирина Федишин с семьей / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с родителями / © instagram.com/irynafedyshyn

К слову, такой отдых Ирина запланировала сразу после ряда концертов в рамках зарубежного благотворительного тура. По словам певицы, для детей эта поездка в горы была долгожданной после таких регулярных переездов. Так же своего счастья не скрывала и сама звезда.

«Люблю кататься на лыжах. Олежик очень любит. Не мог уже дождаться когда уже мама приедет из тура, чтобы поехать на лыжи», — отметила Ирина.

Сын Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

