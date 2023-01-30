Ирина Федишин показала, что приобрела для ВСУ на средства с благотворительных концертов

Украинская певица Ирина Федишин с самого начала полномасштабной войны дает благотворительные концерты, на которых собирает средства для военных.

За это время знаменитость много чего приобрела. На странице в Instagram исполнительница показала, что с последнего купила для защитников. Артистка приобрела 28 генераторов, которые крайне необходимы на передовой.

Приборы уже прибыли в Украину. В скором времени генераторы отправят на фронт.

"Закупили для ВСУ 28 генераторов, которые уже приехали в Украину А дальше – к ребятам на передовую. Спасибо всем, кто приходил на благотворительные концерты", – поделилась исполнительница.

Отметим, что Ирина Федишин тоже активно покупали внедорожники для украинских защитников. За время полномасштабной войны Ирина приобрела для ВСУ 77 автомобилей. Но, к сожалению, внедорожники попадают под вражеские обстрелы. Так случилось с автомобилем, у которого символическое название "Буча". Федишин помогла отремонтировать авто, и сейчас оно выполняет боевые задачи на фронте.

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