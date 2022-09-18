Ирина Федишин показала, что приобрела для ВСУ: "Вся техника уже выполняет боевые задачи"

С начала войны исполнительница Ирина Федишин занимается волонтерством и собирает деньги для украинских военных.

В частности, не так давно звезда провела благотворительный вечер в Праге, Чехия. Благодаря мероприятию знаменитость сумела приобрести немало техники для военных.

Федишин закупила 22 транспортных средства для ВСУ: пожарные автомобили, карету "скорой", бусы, внедорожники, пикапы, лафеты. Кроме этого, знаменитости подарили 100 инвалидных колясок для реабилитации раненых военных.

"Общество украинцев в Праге — вы большие молодцы. Благодарна всем, кто присутствовал и присоединился к закупке техники. Спасибо ребятам из Ужгорода, которые покрасили и подготовили автомобили. На каждое авто уже даже сплели маскировочные сетки", — рассказала в своем Instagram исполнительница.

Ирина Федишин отметила, что уже вся техника находится на передовой, выполняет боевые задачи и помогает военным изгнать российских оккупантов из Украины.

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