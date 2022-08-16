Ирина Федишин показала, как оккупанты испортили машину, которую она приобрела для ВСУ

Украинская певица Ирина Федишин показала, как российские военные испортили автомобиль украинских защитников.
Исполнительница Ирина Федишин от начала полномасштабной войны занимается волонтерством и помогает ВСУ.
Еще в апреле знаменитость благодаря средствам от монетизации ее видеоработ на YouTube, в частности, за песню "Буча", приобрела автомобиль для украинских защитников.
Впрочем, оккупанты расстреляли авто. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.
"Господи, спасибо тебе, что уберег наших защитников. Когда я получаю такие фото от ребят, сердце замирает… Авто, которое было куплено за средства от монетизации песни "Буча", попало под обстрел. Несмотря на такие повреждения, все ребята остались живы", – поделилась Федишин.
Певица отметила, что автомобиль обязательно отремонтируют и отдадут защитникам не передовую. Исполнительница также напомнила украинцам, что сейчас ВСУ как никогда нуждаются в помощи.
"Машину отремонтируем. Не уставайте помогать Украине, военным нужна наша помощь", — добавила Федишин.
Напомним, вчера Ирина Федишин посетила разрушенные оккупантами города и поселки Киевской области. Знаменитость показала жуткие кадры, что после себя оставили оккупанты.
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