Ирина Федишин показала, как оккупанты испортили машину, которую она приобрела для ВСУ

Исполнительница Ирина Федишин от начала полномасштабной войны занимается волонтерством и помогает ВСУ.

Еще в апреле знаменитость благодаря средствам от монетизации ее видеоработ на YouTube, в частности, за песню "Буча", приобрела автомобиль для украинских защитников.

Впрочем, оккупанты расстреляли авто. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

"Господи, спасибо тебе, что уберег наших защитников. Когда я получаю такие фото от ребят, сердце замирает… Авто, которое было куплено за средства от монетизации песни "Буча", попало под обстрел. Несмотря на такие повреждения, все ребята остались живы", – поделилась Федишин.

На фото изображено авто, которое для ВСУ купила Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица отметила, что автомобиль обязательно отремонтируют и отдадут защитникам не передовую. Исполнительница также напомнила украинцам, что сейчас ВСУ как никогда нуждаются в помощи.

"Машину отремонтируем. Не уставайте помогать Украине, военным нужна наша помощь", — добавила Федишин.

Напомним, вчера Ирина Федишин посетила разрушенные оккупантами города и поселки Киевской области. Знаменитость показала жуткие кадры, что после себя оставили оккупанты.

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