Ирина Федишин показала обстрелянный оккупантами автомобиль, который она приобрела для военных

Авто, у которого было символическое название "За Бучу", попало под вражеский обстрел.

С начала полномасштабной войны украинская певица Ирина Федишин устраивает благотворительные мероприятия для сбора средств для помощи Украине.

В частности, артистка покупает машины для украинских защитников. Впрочем, одна из них, которую исполнительница приобрела еще в апреле, попала под вражеский обстрел.

Авто, которое Ирина Федишин приобрела для военных / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

К счастью, никто из находившихся в салоне военных серьезно не пострадал. В авто, у которого было символическое название "За Бучу" выбито стекло. Также видны следы от вражеских пуль.

Авто, которое Ирина Федишин приобрела для военных / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Как рассказала исполнительница, защитники планируют отремонтировать стекло и снова отправить авто на передовые позиции.

Авто, которое Ирина Федишин приобрела для военных / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Машина "За Бучу" снова попала под обстрел. Слава Богу, все живы. Ребята менять не хотят, поставят новое стекло и снова в бой. Нас не сломать. Господи, спасибо, что оберегаешь наших защитников", — отметила исполнительница.

Авто, которое Ирина Федишин приобрела для военных / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, ранее авто "За Бучу" уже попадало под вражеский обстрел. В августе оккупанты обстреляли внедорожник. Тогда автомобиль тоже отремонтировали и отдали на передовую.

Читайте также: