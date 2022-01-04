Ирина Федишин показала похудевшего мужа и как они праздновали его день рождения

Ирина Федишин показала похудевшего мужа и как они праздновали его день рождения

Супруги отправились в Карпаты.

Украинская певица Ирина Федишин 3 января отметила день рождения своего мужа, продюсера Виталия Човныка.

Праздник супруги решил провести в Карпатах, о чем артистка рассказала в Instagram. С друзьями пара отправилась в Буковель, где сняла уютное шале. Сначала компания посидела дома, а затем продлила вечер в одном из ресторанов.

Среди собравшихся в компании была певица Мята, а также мама Ирины Федишин Леся.

Ирина Федишин с мамой / instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

После громкого застолья друзья поздравляли именинника песней Happy Birthday и красивым тортом со свечами.

Муж и сыновья Ирины Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

В свою очередь, поклонники Ирины заметили, что ее муж заметно похудел. Как мы писали ранее, Виталий сел на диету еще в мае прошлого года и уже тогда сбросил 11 килограммов.

Муж Ирины Федышин / instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

По словам Федишин, любимый взялся за себя, чтобы выглядеть красиво рядом с женой и красивым отпраздновать их агатовую свадьбу. Отметим, что в июле исполнилось 14 лет, как супруги вместе.

Читайте также: