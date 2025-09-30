Ирина Федишин показала редкое фото с мамой и ошеломила их сходством

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин впервые за долгое время показала фото с мамой.

Снимком с родным человеком артистка поделилась не просто так. Дело в том, что мама Ирины Федишин 30 сентября празднует день рождения, поэтому исполнительница публично поздравила ее. Певица опубликовала фото с мамой, на котором они позировали на фоне невероятной архитектуры Львова. Также Ирина Федишин обратилась к родному человеку и адресовала ей теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Исполнительница очень сильно благодарна ей за мудрые советы, за любовь, энергию, позитив и прекрасный пример, как двигаться в жизни. Артистка пожелала маме исполнения всех желаний и, конечно же, скорейшей победы, чтобы наступил мир, которого так ждут все украинцы.

"Моя мамочка, поздравляю вас с днем рождения! Вы зажигаете все вокруг своим позитивом, энергией, светом, любовью, запалом! Ваш внутренний мир не соответствует вашим годам! С вами всегда весело и интересно. Мудрые советы, легкость к жизни! Вдохновляюсь, беру пример. Всегда рядом, всегда поддержка. Будьте нам здоровы и счастливы! Пусть задуманное осуществится и как можно быстрее придет победа нашей Украины! Бесконечно люблю вас! С днем рождения, моя родная!" - обратилась к маме артистка.

Ирина Федишин с мамой / © instagram.com/irynafedyshyn

Подписчики Ирины Федишин присоединились к поздравлениям. Они тоже написали маме артистки немало теплых и приятных слов. Также фанаты исполнительницы обратили внимание, что они с родным человеком похожи как две капли воды.

