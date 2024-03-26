Ирина Федишин показала редкое фото с мамой и удивила ее молодым видом: "Словно две сестры"

Артистка показала, как проводит время с родными.

Украинская певица Ирина Федишин решила отдохнуть от работы перед концертным туром и провести время с родителями

В своем Instagram исполнительница показывает, как проходит их отдых. В частности, они находятся на западе Украины, уже успели прогуляться среди гор и полюбоваться невероятными видами. На фоне горных пейзажей Ирина Федишин сфотографировалась с мамой в одинаковых костюмчиках.

"Счастье в простых вещах. Просто быть рядом с родными и наслаждаться каждым моментом жизни. Моя мама", — подписала снимок артистка.

Ирина Федишин с мамой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

В комментариях подписчики Федишин были просто ошеломлены. Фанаты были удивлены молодым видом мамы певицы, а также отметили, что они настолько похожи, что словно две сестры: "Словно две сестры", "я думала, что это сестра", "такие красивые и очень похожие".

Также знаменитость уже успела поделиться снимком с папой. Они все вместе сходили в заведение, где за вкусным обедом провели время вместе.

Ирина Федишин с родителями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару показала редкое фото с мамой. Артистка рассекретила, как в родном городе проводит время с родителями.

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