Ирина Федишин показала редкое фото с мамой, на которую похожа, как две капли воды

Украинская певица Ирина Федишин сообщила о празднике в семье. Мама исполнительницы праздновала день рождения.

По случаю праздника знаменитость посвятили пост родному человеку. Артистка опубликовала фото с мамой, на которую похожа, как на две капли воды. На снимке улыбающаяся Ирина предстала в синем костюме, а рядом с ней стоял ее родной человек – в черном. Артистка пожелала маме всегда быть счастливой, а также, чтобы у нее было крепкое здоровье.

"Моя мама! Поздравляю с днем рождения! Не хватит слов, чтобы описать, как я вас люблю! Благодарю Бога за вас и прошу, чтобы вы были здоровыми и счастливыми", — пожелала маме исполнительница.

Ирина Федишин с мамой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Поклонники Ирины Федишин тоже поздравили ее с именинницей. Они пожелали маме певицы много приятных слов.

Ира, искренне поздравляю вашу мамочку с днем рождения! Всего самого лучшего и светлого!

Поздравляю невероятную Лесю с днем рождения! Крепкого вам здоровья и счастливых и долгих лет жизни!

С именинницей вас, Ирина! Счастья, любви, вдохновения, здоровья, нашей скорейшей победы и мирного неба над головой!

Напомним, недавно певица Юлия Санина показала редкие фото со своими родителями. Артистка ошеломила сходством с мамой и отцом.

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