Ирина Федишин показала редкое фото с мамой во время отдыха в горах: "Как сестры"

Артистка с детьми и мамой отдыхает в Карпатах.

Украинская певица Ирина Федишин восхитила редкими фото с мамой.

Так, в своем Instagram знаменитость порадовала поклонников семейным контентом. Ирина показала, как в съемном домике с видом на горы отдыхает ее семья. В частности, на отдых уехала и мама певицы. Они сделали несколько фотографий в просторном доме с панорамными окнами. На их фоне заснеженые горы и елки. К слову, мама с дочерью оделись в одинаковый лук.

Ирина Федишин с мамой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

А под фотографией артистка поинтересовалась, похожи ли они с мамой.

В свою очередь, поклонники ответили, что Ирина с родным человеком имеют сильную схожесть.

Да, конечно! Мама и дочь, Вы прекрасны. Такие красивые костюмчики, они Вам очень подходят

Мама как сестричка, хорошенькие

Еще как похожи. Можно даже подумать, что перед нами стоят две сестрички-близнецы

Как сестры. Очень схожи! Хорошие

Также звезда показала, как они с мамой ходили на прогулки и любовались видами, перед тем обменявшись куртками друг с другом.

Ирина Федишин с мамой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с мамой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно Виктор Павлик ездил в родительский дом и показывал свою 83-летнюю маму Александру.

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