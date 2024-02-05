Ирина Федишин показала редкое фото с мамой во время отдыха в горах: "Как сестры"

Артистка с детьми и мамой отдыхает в Карпатах.
Украинская певица Ирина Федишин восхитила редкими фото с мамой.
Так, в своем Instagram знаменитость порадовала поклонников семейным контентом. Ирина показала, как в съемном домике с видом на горы отдыхает ее семья. В частности, на отдых уехала и мама певицы. Они сделали несколько фотографий в просторном доме с панорамными окнами. На их фоне заснеженые горы и елки. К слову, мама с дочерью оделись в одинаковый лук.
А под фотографией артистка поинтересовалась, похожи ли они с мамой.
В свою очередь, поклонники ответили, что Ирина с родным человеком имеют сильную схожесть.
- Да, конечно! Мама и дочь, Вы прекрасны. Такие красивые костюмчики, они Вам очень подходят
- Мама как сестричка, хорошенькие
- Еще как похожи. Можно даже подумать, что перед нами стоят две сестрички-близнецы
- Как сестры. Очень схожи! Хорошие
Также звезда показала, как они с мамой ходили на прогулки и любовались видами, перед тем обменявшись куртками друг с другом.
Напомним, недавно Виктор Павлик ездил в родительский дом и показывал свою 83-летнюю маму Александру.
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