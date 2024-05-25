Ирина Федишин показала редкое фото со свекровью и нежно поздравила ее с особым праздником

Украинская певица Ирина Федишин поздравила свою свекровь с днем рождения.

Так, исполнительница вместе с мужем Виталием Челноком встретились в Америке с его родным человеком и поздравили ее с праздником. По этому случаю семья организовала частную экскурсию на лодке и во время путешествия лакомилась вкусностями. В частности, для именинницы приготовили торт со свечами. Также к празднику присоединились брат Виталия Сергей с супругой.

Ирина Федишин с семьей / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с семьей / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с семьей / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с семьей / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Поздравляем с Днем рождения нашу маму. Крепкого здоровья, радости, любви и уюта. Спасибо Вам за сына, который многое делает для Украины. Мы все любим Вас", - обратилась Федишин к свекрови в фотоблоге.

Ирина Федишин с семьей / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

По словам Ирины, такая возможность встретиться всей семьей им выпала случайно, ведь ее концертный тур проходит именно в Америке, где и проживает часть ее семьи.

"Встретились на краю света. Родной брат Виталия Сергей с женой Олей уже более 10 лет проживают в Америке. Мама как раз у них гостит. И нам получилось всем встретиться", - добавила звезда.

Напомним, недавно ведущая Иванна Онуфрийчук впервые показала фото со свекровью и публично обратилась к ней.

Читайте также: