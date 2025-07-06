Ирина Федишин показала своего 10-летнего сына и как они отпраздновали день рождения в Испании

Ирина Федишин с сыном Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин поздравила своего сына Олега с особым праздником.

Сегодня, 6 июля, младшему сыну исполнительницы исполнилось 10 лет. В честь первого юбилея Олега звездная мама опубликовала серию трогательных кадров — на снимках счастливый именинник позирует с шариками, а Ирина держит торт со свечами.

Известно, что сейчас семья находится в Испании, где певица организовала концерты. Поэтому в посте артистка не только трогательно обратилась к сыну с пожеланиями, но и рассекретила, что он активно помогает ей за кулисами гастролей.

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Ирина Федишин с сыном Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с сыном Олегом / © instagram.com/irynafedyshyn

"Мой Олежик, сыночек, сегодня тебе уже 10 лет! Ты — наша большая радость и наш невероятный помощник. Спасибо Богу, что ты у нас есть, спасибо за твое доброе сердце, которое зажигает позитивом все вокруг. Ты вдохновляешь своим детским светом, даже взрослых. Мечтаю, чтобы ты рос под мирным небом, в свободной, счастливой Украине. В эти дни мы находимся в концертном туре в Испании, где ты уже много помогаешь нам, и даже приготовил музыкальный сюрприз для моих поклонников. Я хочу пожелать тебе главного — крепкого здоровья и счастливой судьбы! Безгранично любим тебя. С Днем рождения!" - поздравила Федишин сына.

Напомним, недавно певица Миша Романова также поздравила своего сына Мартина с 7-летием и рассказала, как материнство изменило ее жизнь.